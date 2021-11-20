Відомий хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Макс Чмерковський вразив шанувальників своєю білосніжною посмішкою.

Як передає Politeka.net, Макс Чмерковський є відомим хореографом і танцюристом. Він прославився більш як 10 років тому в Україні завдяки своїй участі в проєкті "Холостяк". Після він поїхав до США, де брав участь у танцювальних проектах і здобував перемоги. Зараз Макс Чмерковський замінив Григорія Чапкіса в шоу "Танці з зірками"

Так, цього разу хореограф опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Макс Чмерковський сидить за столом і п'є каву, показуючи свою білосніжну посмішку.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Максим, ось яким би американцем ви не були, познайомившись з вами 2011 році, вважаємо вас своїм і тільки зайвий раз переконуємося в нашому земляцтві, у вашій порядності та любові до нашої країни й нашого народу", "Люблю твою посмішку", "Гарне фото".

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