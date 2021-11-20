Хореограф і переможець "Танців з зірками" Євген Кот, який став новим суддею шоу" Україна має талант", показав, як йому сподобалися виступи учасників.

Як пише Politeka.net, Євген Кот кілька років тому став переможцем проекту "Танці з зірками", де партнеркою йому стала зіркова актриса Ксенія Мішина. У минулому році актриса стала першою українською "Холостячкою", а вже в 2021 її запросили разом з Євгеном Котом на проект"Україна має талант". При цьому хореограф не забуває і про Instagram, де ділиться разом з фанатами найцікавішим.

На новому відео, яке Євген опублікував у соціальній мережі, він поділився своїми реакціями на виступи українців.

"Не забувайте сьогодні пірнути разом з нами у світ неймовірних емоцій, у світ найталановитіших українців, у світ кращого шоу справжнього "Україна має талант", - написав Євген під відео.

"Блін, це боляче. Мене заворожувало, я хотів тільки літати з вами. Реально. Ви мене просто розстріляли. З базуки прямо як жахнули. Мурашки по тілу. Даааааааа", - сказав у відео хореограф.

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