Відома співачка Настя Каменських, яка нещодавно організувала романтичну зйомку з молодим співаком, влаштувала запальні танці на відпочинку.
Як відомо, днями Каменських презентувала кліп з молодим співаком і тепер активно нагадує про це в соціальній мережі. Щоб звернути увагу на нову роботу, зірка навіть намагається влаштувати челендж для фанатів.
В цілому, вже давно Каменських почала активно вести соціальні мережі, які допомагають підтримувати популярність її творчості.
Щоб шанувальники слухали нову роботу активніше, вирішила також Настя записати невелике відео зі свого відпочинку. У маленькому жовтому купальнику вона покрутилася перед камерою і показала не тільки свої форми.
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Таким чином, показуючи танці і кривляючись на камеру, Каменських хотіла показати, як можна рухатися під нову пісню і як можна повторити її рухи для роликів в Тік-струм.
Ми раніше писали, Настя знайшла заміну своєму колишньому компаньйону, заспівавши дуетом з красенем-блондином, учасником "Співають всі" і тіктокером Васею Демчуком.
На нових кадрах Каменських разом з Демчуком їдуть в машині, а позаду них відкриваються види на "золоті" дерева.
"Осінь, що минає, дорога і музика. Вам сподобається❤️", - написала артистка.
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