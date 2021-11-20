Дружина принца Гаррі Меган Маркл прийшла на популярне телешоу і викликала фурор своїм виглядом в дорогущей блузі.
Як повідомляє Politeka.net, з посиланням на видання The Daily Mail герцогиня Сассекська Меган Маркл прийшла на телеефір популярного американського шоу Еллен ДеДженерес в модному образі. і треба сказати, вона таки викликала фурор.
За свою коротку акторську кар'єру Меган, схоже, не має успіху походити на телевізійні ефіри, зате тепер в ролі дружини принца Гаррі, надолужує згаяне. Так, Маркл відвідала популярне шоу Еллен ДеДженерес, яка ще й є її сусідкою.
Для зйомок Меган вибрала стриманий, але стильний образ - чорні штани і білу блузу від відомого бренду Oscar de la Renta. Волосся красуні розпущене і красиво укладене, а на її обличчі легкий природний макіяж і посмішка не сходить з губ.
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За даними видання, модна блуза герцогині Сассекської коштує 2 700 доларів, це трохи більше 70 тисяч гривень. Але, схоже, Меган може дозволити собі такі наряди, будучи дружиною спадкоємця британського престолу.
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