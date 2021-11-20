Відома телеведуча Леся Нікітюк, яка веде програму "Хто зверху" разом з Сергієм Притулою, похвалилася своєю знахідкою за тисячі кілометрів від України.

Як передає Politeka.net, Леся Нікітюк є популярною українською телеведучою. Вона запам'яталася по шоу "Орел і Решка", де 2 роки подорожувала по світу. Зараз Леся веде програму "Хто зверху" зі своїм колегою Сергієм Притулою.

Так, цього разу телеведуча опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, Леся Нікітюк вирушила до Італії. Там вона вирішила на Тосканській землі пошукати трюфель в спеціальному місці. Там в розкопках їй допомагали місцеві пси, і їй вдалося знайти трюфель.

"Друзі Привіт!!! Нарешті я прилетіла на знамениту "полювання на білий трюфель" Це була моя мрія! Я як справжня леді з манікюром, колупалася в Тосканській землі разом з псами та подивіться що ми нарили", - поділилася Леся Нікітюк.

Шанувальники телеведучої залишили їй безліч коментарів під фото: "Дуже красиво", "На першому фото, ідеально все", "Який погляд у пса", "Мисливиця за трюфелями шикарна", "Леся красуня", "Як же класно коли є такі світлі та добрі люди", "Леся як завжди, вогонь", "А Рафік не заревнує?"

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