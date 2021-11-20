Відома співачка і колишня дружина артиста Дзідзьо Slavia (Ярослава Притула) вирішила розпрощатися з пам'ятними речами з весілля.

Як передає Politeka.net, Ярослава Притула є популярною співачкою, дівчина відома під псевдонімом Slavia. Артистка нещодавно заявила про своє розлучення з музикантом Дзідзьо (Михайло Хома).

Так, цього разу співачка опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Slavia показує пам'ятні знакові речі з весілля. До цього моменту вона зберігала бутоньєрки з весілля з Дзідзьо. Однак, вона вирішила з ними розпрощатися в день річниці весілля.

"Весільні бутоньєрки, які я дбайливо зберігала. Це мій браслет. А це у нареченого була ось така бутоньєрка", - показала Slavia.

"Люблю зберігати знакові речі. Це були весільні бутоньєрки. До речі, щороку саме в цей день ми святкували День народження Михайла і річницю весілля", - розповіла співачка.

"Прощаємося з минулим і викидаємо це все", — заявила Slavia.

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