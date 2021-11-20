Співачка Слава Камінська, колишня солістка групи "НеАнгели", після сварки з Вікторією Смеюхой, показала незвичайний образ, поділившись в соціальній мережі Instagram.

Як пише Politeka.net, Слава Камінська довгий час співала в дуеті "НеАнгели", але не так давно він припинив існування. Після цього співачка разом з партнеркою по дуету Вікторією Смеюхою почали сольні кар'єри. А нещодавно співачки посварилися через торт, який подарували Вікторії. Там було обличчя слави, яке вона розрізала, після чого Камінська відреагувала на своїй сторінці.

А тепер Слава опублікувала нове фото, де сиділа в солом'яному капелюсі. Камінська дивилася в камеру, показуючи свій образ.

"І...",- загадково підписала фото Слава.

Фанати поставили більше двох тисяч лайків і написали коментарі:

"Арбузер"," і в дамках"," красуня", " Славентій, када альбом?))) Хочеться вже денсінг, краінг і мейк ІТ рейн шампейн", " Абьюзер, не?", "Миріться вже, ви ж любите один одного".

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