Співачка Слава Камінська, колишня солістка групи "НеАнгели", після сварки з Вікторією Смеюхой, показала незвичайний образ, поділившись в соціальній мережі Instagram.
Як пише Politeka.net, Слава Камінська довгий час співала в дуеті "НеАнгели", але не так давно він припинив існування. Після цього співачка разом з партнеркою по дуету Вікторією Смеюхою почали сольні кар'єри. А нещодавно співачки посварилися через торт, який подарували Вікторії. Там було обличчя слави, яке вона розрізала, після чого Камінська відреагувала на своїй сторінці.
А тепер Слава опублікувала нове фото, де сиділа в солом'яному капелюсі. Камінська дивилася в камеру, показуючи свій образ.
"І...",- загадково підписала фото Слава.
Галкін засвітив рідкісні кадри зі спальні Пугачової в замку: купа меблів, ікона і телевізор в рамці
Дружина продюсера "Квартал 95" в купальнику на завязочках покрасувалася формами на пляжі: кадри
Слідом за Гаркаліним не стало ще одного відомого актора: розкрита причина
Зупинилося серце відомого актора, якого любили мільйони: майже два місяці боровся за життя
"Холостячка" Огневич несподівано розпрощалася з улюбленцем глядачів: "Не того Андрія вигнала"
Фанати поставили більше двох тисяч лайків і написали коментарі:
"Арбузер"," і в дамках"," красуня", " Славентій, када альбом?))) Хочеться вже денсінг, краінг і мейк ІТ рейн шампейн", " Абьюзер, не?", "Миріться вже, ви ж любите один одного".
Нагадаємо, публіку потряс гучний скандал "НеАнгелів" Смеюхи і слави Камінської
А ще Politeka писала, що в родині Вікі з "НеАнгелів" вирішили не мовчати після розборок з Камінською
Також Politeka повідомляла, що сестра екс-солістки "НеАнгелів" Смеюхи втрутилася в гучний конфлікт з Камінською