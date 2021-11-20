Популярна співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, показала свій образ на шоу "Маска".

Настя Каменських є відомою українською артисткою. Як передає Politeka.net, співачка з 2017-го року веде сольну кар'єру під псевдонімом "NK". Також, вона є суддею на шоу "Маска".

Так, цього разу співачка опублікувала нову серію фото на своїй сторінці в Instagram. Настя Каменських вирішила показати свій образ на шоу "Маска". На ній шикарний зелений наряд з білими смужками, який відкриває вид на пишні форми співачки. Свій образ вона доповнила пухнастою накидкою білого кольору і червоною помадою.

"Продовжуємо розгадувати наші Маски разом", - поділилася Настя Каменських.

Шанувальники артистки залишили їй безліч коментарів під фото: "Діва", "Дуже красива", "Дивний наряд","Ну як же ти прекрасна", "Розкішна", "Богиня", "Це що Адідас?".

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