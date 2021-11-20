Дмитро Комаров, зірка шоу" Світ навиворіт", показав, як подорожував глибинкою Еквадору, поділившись фото в Instagram.

Як пише Politeka.net, Дмитро Комаров є популярним Тревел-блогером, а також ведучим шоу "Світ навиворіт". У новому сезоні Зірка вирішив відправитися в подорож по Україні, вперше взявши з собою двох операторів. А на своїй сторінці в Instagram продовжує розповідати, що з ним сталося в Еквадорі.

На нових фото Дмитро показав, як досліджував глибинку Еквадору. Як зазначив Комаров, йому довелося спробувати на смак отруту кураре, а також тримав в руках коріння небезпечної рослини.

"Картинки з глибинки. Еквадор. Сьогодні о 18-30 на 1+1. Спробую на смак отрута кураре. Буду тримати в одній руці коріння рослини, соку з яких достатньо, щоб убити кілька людей", - написав Комаров.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Ви відважний хлопець, я обожнюю подорожі, але завжди відмовляюся від супер екзотичної їжі", " Діма!!! Кожен раз пересмикує, коли ви пробуєте щось "новеньке" на смак", "Супер, ждемс".

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