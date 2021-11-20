Співачка Ірина Федишин, в родині якої нещодавно трапилася трагедія, потрапила в дорожньо-транспортну пригоду.

Як пише Politeka.net, Ірина Федишин є популярною вітчизняною співачкою. Зірка вже більше 15 років на сцені і продовжує свою творчість. А нещодавно у Ірини сталося горе-помер дідусь, який влітку святкував 80-річчя. Не забуває Ірина і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

А на нових кадрах Федишин показала, що з нею сталося цього разу. Зірка опублікувала фото, на якому показала своє авто, в яке в'їхала вантажівка.

"Вийшли з палацу України, а тут нас чекає дуже неприємний сюрприз. Запаркували машину, виходимо, а тут хтось в нас в'їхав. Ось так машина здавала назад і не бачила що стоїть", - сказала Ірина.

"Пояснення водія. "Я не бачив..! Як можна не бачити підлогу автомобіля в своєму дзеркалі", - запитала Ірина.

Нагадаємо, у родині відомої української співачки сталася трагедія, ще недавно святкували ювілей

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