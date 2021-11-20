Актор Євген Гашенко, резидент "Дизель шоу", показав, на що його вмовила дружина під час прогулянки, поділившись Instagram.
Як пише Politeka.net, Євген Гашенко є одним з актором проекту"Дизель шоу". Гуморист також активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На фото Євген був зі своїм собакою на прізвисько Батон. Гуморист опублікував кілька фото з прогулянки з дружиною і улюбленцем.
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Ця прогулянка з моїм песелем Батоном закарбувався в стрічці, завдяки моїй дружині Олі, яка вмовила мене на спонтанну фотосесію.
На цих фотках все зійшлося:
шикарна погода, шикарний пес, шикарний лук", - написав Євген під фотографією.
Фанати поставили понад 600 лайків і написали коментарі:
"Які гарні фото і ви Женечка зі своєю собачкою!!!!!!!!", "Собачка у вас гарний", "це точно".
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