Актор Євген Гашенко, резидент "Дизель шоу", показав, на що його вмовила дружина під час прогулянки, поділившись Instagram.

Як пише Politeka.net, Євген Гашенко є одним з актором проекту"Дизель шоу". Гуморист також активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На фото Євген був зі своїм собакою на прізвисько Батон. Гуморист опублікував кілька фото з прогулянки з дружиною і улюбленцем.

"Чим ближче до зими, тим більше хочеться тепла і сонця. Так приємно, коли пізня осінь балує сонячним годинником!

Ця прогулянка з моїм песелем Батоном закарбувався в стрічці, завдяки моїй дружині Олі, яка вмовила мене на спонтанну фотосесію.

На цих фотках все зійшлося:

шикарна погода, шикарний пес, шикарний лук", - написав Євген під фотографією.

Фанати поставили понад 600 лайків і написали коментарі:

"Які гарні фото і ви Женечка зі своєю собачкою!!!!!!!!", "Собачка у вас гарний", "це точно".

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