Актор Степан (Сергій) Казанін, зірка "Квартал 95", показав, як розважається з домашнім улюбленцем, записавши Відео для Instagram.

Як пише Politeka.net, Степан (Сергій) Казанін став популярним ведучим і актором студії"Квартал 95". Як і безліч інших коміків, зірка починав свою кар'єру в КВК, а після цього грав в інших гумористичних шоу. Не забуває Степан і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На відео Казанін показав маленьку червону іграшку. Він її приліпив до столу в своєму будинку, а після цього дозволив собаці її взяти. Собака на прізвисько Конор відразу схопив червону іграшку.

"Іграшки для собак недорого!",- написав Степан під відео.

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Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:

"Конор ваш-красень", "який хороший"," клас", Конорюша", "вогонь".

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