Актриса Інна Білоконь, яка грає роль мами Вєрки Сердючки, а також співпрацює з переможцем "Голосу країни" Сергієм Лазановським, показала, як розважається вдома.
Як пише Politeka.net, Інна Білокінь прославилася завдяки роботі з Андрієм Данилком, який виступає під образом Вєрки Сердючки. Зірка грала роль мами Вєрки Сердючки. Також Інна знялася в кількох інших проектах, а в 2021 році прийняла пропозицію від переможця "Голосу країни" Сергія Лазановського, працюючи з ним в дуеті "рідний". Не забуває Білокінь і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому відео Інна показала своїх собак. Три собаки гралися і тягали Білокінь за штанину. Зірка зняла все на відео, показавши українцям кумедний ролик в Instagram.
"Епізод 2. Ніжна Галина", - написала Інна.
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Фанати подивилися ролик сотні разів і написали коментарі:
"І потіха, і позитив", "вогонь", "ось це зоопарк"
Нагадаємо, Данилко засвітився зі своєю головною супутницею життя в компанії Каменських і DZIDZIO
А ще Politeka писала, що Полякова, Нікітюк та інші зірки весело привітали "маму" Вєрки Сердючки з днем народження
Також Politeka повідомляла, що мама Сердючки перетворилася на справжню красуню і показала свого особливого чоловіка