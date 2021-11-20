Актриса Інна Білоконь, яка грає роль мами Вєрки Сердючки, а також співпрацює з переможцем "Голосу країни" Сергієм Лазановським, показала, як розважається вдома.

Як пише Politeka.net, Інна Білокінь прославилася завдяки роботі з Андрієм Данилком, який виступає під образом Вєрки Сердючки. Зірка грала роль мами Вєрки Сердючки. Також Інна знялася в кількох інших проектах, а в 2021 році прийняла пропозицію від переможця "Голосу країни" Сергія Лазановського, працюючи з ним в дуеті "рідний". Не забуває Білокінь і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому відео Інна показала своїх собак. Три собаки гралися і тягали Білокінь за штанину. Зірка зняла все на відео, показавши українцям кумедний ролик в Instagram.

"Епізод 2. Ніжна Галина", - написала Інна.

Фанати подивилися ролик сотні разів і написали коментарі:

"І потіха, і позитив", "вогонь", "ось це зоопарк"

Нагадаємо, Данилко засвітився зі своєю головною супутницею життя в компанії Каменських і DZIDZIO

А ще Politeka писала, що Полякова, Нікітюк та інші зірки весело привітали "маму" Вєрки Сердючки з днем народження

Також Politeka повідомляла, що мама Сердючки перетворилася на справжню красуню і показала свого особливого чоловіка



