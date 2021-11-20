Актриса турецько-німецького походження Мер'єм Узерлі, яка зіграла роль Роксолани в серіалі "Величне століття", а на початку 2021 року народила другу дитину, показала фото з округленим животиком.

Як пише Politeka.net, Мер'єм Узерлі популярна актриса. Зірка популярна і серед українців, адже грала Роксолану в турецькому серіалі "Величне століття". У артистки є дочка Лара, яку вона народила в 2014 році. А 8 січня 2021 Узерлі стала вдруге мамою. Після пологів актриса встигла побувати на червоній доріжці на ММКФ, де здивувала фігуркою.

Не забуває Узерлі і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим. На новому фото Мер'єм була з округленим животом. Зірка лежала з закритими очима.

"1 рік тому", - написала Узерлі.

На другому фото зірка була в незвичайному чорно-білому вбранні. Біла частина була частково мереживний на фото, а зверху можна помітити портупею.

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