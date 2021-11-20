Оля Полякова, популярна українська співачка, показала ефектний образ, надівши білу міні-сукню, позуючи поруч з Михайлом Хомою, солістом групи Дзідзьо, перед зйомками "Вечора прем'єр" з Катею Осадчою.

Як пише Politeka.net, Оля Полякова стала успішною співачкою, випустивши хітові альбоми" шльопали шльопанці "і"Королева ночі". А Михайло Хома більш відомий під псевдонімом Дзідзьо, групі, в якій артист співає. Цікаво, що сьогодні, 20 листопада, Михайло святкує 38-й день народження. Оля Полякова опублікувала кілька нових сторіс, де здалася разом з Михайлом.

На новому фото Оля була в міні-сукні та босоніжках. Поруч стояв Дзідзьо в штанях і жилетці. Пара була на тлі фотозони "Вечір прем'єр".

На наступному сторіс Полякова показала, як їй наносили грим. Можна на ролику помітити, що пояс, який використовувала Оля, був з великим бантом ззаду.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під сторіс, адже таких функцій в Instagram немає.

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