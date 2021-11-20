Гуморист Юрій Ткач, який став популярним завдяки проектам "Квартал 95", показав, як проводить час у Карпатах.
Як пише Politeka.net, Юрій Ткач починав, як і більшість гумористів, з КВК, а потім артиста запросили в "Україну У" від "Квартал 95". Після цього зірка знімався в "Одного разу під Полтавою" і "Розсміши коміка", а також інших проектах. Не забуває Юрій і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому відео Юрій показав, як катається на великій гойдалці. Ткач сміявся і розгойдувався, а після цього почав "панікувати".
"Аааа, зніми мене...",- сказав Юрій.
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"Був у Карпатах, ходив на гойдалку", - написав Ткач.
Фанати подивилися ролик більше 10 тисяч разів і написали коментарі:
"Чисто чоловіча гойдалка", "потрібно було сонечко зробити", " Юрій, а де знаходиться ця гойдалка?", "Ось це мій размерчик", "краса, але хотілося б побачити як туди заліз", " Круто,Урі,але з мамончиком треба щось робити, без образ!!".
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