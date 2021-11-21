Ще одного персонажа розважального шоу "Маска" - таємничого Кажана розсекретили в новому ефірі проекту.

Кадри викриття також показали на офіційній сторінці проекту в Instagram, передає Politeka.net.

Відзначимо, цього разу багато фанатів "Маски" поряд із зірковими детективами Олею Поляковою, Дзідзьо, Настею Каменських, Олегом Винником і Андром Данилком здогадувалися щодо особистості персонажа.

"Який шоок! 😱 Нашим зоряним детективам вдалося розсекретити Кажана. Під маскою дійсно переховувався Остап Ступка! Ви здогадалися?» - йдеться в повідомленні на сторінці проекту.

Глядачі діляться своїми враженнями в коментарях.

"Шооок??? 😁 По-моєму, версія, що під маскою Кажана Остап Ступка сама поширена і очікувана», «Так я вгадав🔥. Як говорив Данилко про лева, це була одна моя версія, яка виявилася стовідсотковою», «зрозуміло було. Дуже він впізнаваний, відомий", - пишуть в коментарях.

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Як повідомляла Politeka, Данилко підвищив голос на Полякову і Каменських через учасника "Маски": "відчепіться від мене, йдіть...".

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