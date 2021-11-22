Відома українська актриса і дружина продюсера" Квартал 95 " Олександра Божкова Анна Саліванчук показала сімейне фото і заговорила про цінності життя.

Не так давно зірка оскандалилася після відпочинку, потім відразу ж після нього на наступний день вирішила виставити в мережі сімейний кадр і заговорила про сімейні цінності і те, що для неї найважливіше.

Супроводила Саліванчук пост традиційним кадром з відпустки, на якій тримала біля себе двох дітей. Не обійшлося без критики, адже Саліванчук вирушила з хворою дитиною купатися в загальний басейн.

"Найголовніше в житті це сім'я! І коли твоя сім'я - здорова 🙏 🏻 🙏 🏻 🙏 🏻 цінуйте життя, любіть один одного, майте терпіння, тому, що найскладніша робота в світі-це бути батьком!! !!Відповідати на всі питання, мати терпіння на незрозумілі крики, 24/7 бути в ресурсі для своїх малюків🙏 🏻 🙏» - пише Саліванчук.

У мережі відповіли: "Здоров'я і невичерпного ресурсу вам😘; в загальний басейн з дитиною хворою Коксакі...; А че така? Напевно і в школу поведуть старшенького з Понеділка...подумаєш трошки дітей заразяться, полежать з температуркою під 40 тиждень...зате який стійкий імунітет потім...егегей"»

Нагадаємо, в літаку на шляху додому з відпочинку актриса влаштувала скандал з провідником. У однорічної дитини виникли проблеми з травленням, тому він постійно кричав і вередував. Істерика припинилася тільки тоді, коли дитина почала грати прямо біля аварійного виходу.

Однак, оскільки це порушує правила безпеки, бортпровідник намагався переконати артистку сісти на місце, і не порушувати правила. У підсумку Саліванчук обізвала провідника, відмовилася слідувати вказівкам і поспішила виправдатися в мережі.

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