Відома українська актриса і дружина продюсера" Квартал 95 " Олександра Божкова Анна Саліванчук показала сімейне фото і заговорила про цінності життя.
Не так давно зірка оскандалилася після відпочинку, потім відразу ж після нього на наступний день вирішила виставити в мережі сімейний кадр і заговорила про сімейні цінності і те, що для неї найважливіше.
Супроводила Саліванчук пост традиційним кадром з відпустки, на якій тримала біля себе двох дітей. Не обійшлося без критики, адже Саліванчук вирушила з хворою дитиною купатися в загальний басейн.
"Найголовніше в житті це сім'я! І коли твоя сім'я - здорова 🙏 🏻 🙏 🏻 🙏 🏻 цінуйте життя, любіть один одного, майте терпіння, тому, що найскладніша робота в світі-це бути батьком!! !!Відповідати на всі питання, мати терпіння на незрозумілі крики, 24/7 бути в ресурсі для своїх малюків🙏 🏻 🙏» - пише Саліванчук.
Галкін засвітив рідкісні кадри зі спальні Пугачової в замку: купа меблів, ікона і телевізор в рамці
Українці прийшли під Офіс президента, втрутилася поліція: кадри заворушень у Києві
Тисяча гривень за вакцинацію: в НБУ розкрили, як через виплати зміняться ціни на товари та послуги
Toyota RAV4 в 2022 році перевтілиться в спорткар, українці оцінять: фото нового кросовера
Пішов з життя народний артист України, розкрита причина трагедії: "Дуже боляче..."
У мережі відповіли: "Здоров'я і невичерпного ресурсу вам😘; в загальний басейн з дитиною хворою Коксакі...; А че така? Напевно і в школу поведуть старшенького з Понеділка...подумаєш трошки дітей заразяться, полежать з температуркою під 40 тиждень...зате який стійкий імунітет потім...егегей"»
Нагадаємо, в літаку на шляху додому з відпочинку актриса влаштувала скандал з провідником. У однорічної дитини виникли проблеми з травленням, тому він постійно кричав і вередував. Істерика припинилася тільки тоді, коли дитина почала грати прямо біля аварійного виходу.
Однак, оскільки це порушує правила безпеки, бортпровідник намагався переконати артистку сісти на місце, і не порушувати правила. У підсумку Саліванчук обізвала провідника, відмовилася слідувати вказівкам і поспішила виправдатися в мережі.
Раніше повідомлялося, дружина продюсера "Квартал 95" поділилася своїм величезним щастям: зворушливі фото з пологового будинку і первістка
Також, дружина продюсера " Квартал 95 "в купальнику виставила напоказ всі принади:" ви уявити собі не можете..."
Politeka розповідала, маленький син продюсера "Квартал 95" і актриси Саліванчук серйозно захворів на відпочинку: "Ну чому йому так не пощастило"