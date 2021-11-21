Молода актриса і учасниця "Топ-модель по-корейськи" Чон Хо Ен, яка стала однією з героїнь серіалу від Netflix "гра в кальмара" і прославилася ще більше, може вразити фігурою в різних нарядах.

Як відомо, молода модель Чон Хо Ен стала дуже популярною завдяки західному серіалу"Гра в кальмара". Кар'єру дівчина почала в Кореї в якості моделі і брала участь в проекті "Топ-модель по корейськи".

Їй вдалося прославитися і запам'ятатися витонченою зовнішність. Цього року модель чекав також успіх в якості актриси, після того, як вона знялася в серіалі "Гра в Кальмара". Актриса була головною героїнею під номером 067, і тепер за моделлю стежать десятки мільйонів шанувальників.

"Божевілля, як красива👏; я заздрю такому животу; хочу таку фігуру; мені сподобалося, що ти не соромишся 😍; ти прекрасна😍 ✨; скільки можна дивуватися її красі🔥; я заздрю тим, хто бачить її завжди; Боже мій, я так рано бачу це; щелепа опускається на підлогу; Ти виглядаєш дуже мило. Красиво 😍», - пишуть в мережі.

Також фоловери створюють фан-сторінки моделі і актриси, де діляться фотографіями Чон Хо Ен. Так, на одній з таких сторінок з'явилося нове фото актриси.

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