Співачка Оля Полякова, яка нещодавно повернулася з Мальдів, де відпочивала разом з дочками, показала, як виконує пісню на сцені.
Як пише Politeka.net, Оля Полякова стала популярною вітчизняною співачкою. Зірка зараз знімається у власному шоу " дорослі дівчатка "з Машею Єфросиніною, а також її запросили в якості детектива на проект"Маска". А нещодавно Полякова повернулася з Мальдів, де проводила час з дочками. Не забуває Оля і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На нових сторіс Оля показала, який їй зробили макіяж перед виступом. Зірка одягла розкішну сукню з вирізом від стегна, доповнивши образ.
"Боже, яка зачіска. Який макіяж. Дівчатка, ви мої богинюшки. Боже, яку тьолку створили", - сказала Оля.
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На наступних кадрах Полякова вже співала на сцені.
"Романс у виконанні неймовірної Олі Полякової", - написано було під кадрами.
Як виявилося, Полякова співала пісню" Подаруй мені квіти " Євгена Кемеровського.
Нагадаємо, Оля Полякова в білій сукні заявилася на червону доріжку під ручку з Дзідзьо
А ще Politeka писала, що Полякова в сяючому вбранні влаштувала справжній фурор на сцені
Також Politeka повідомляла, що 16-річна дочка Полякової пішла по стопах матері, вразивши кадрами з концерту своєї групи