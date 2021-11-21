Мама винахідника та мільярдера Ілона Маска Мей Маск під час візиту в Україну дала ексклюзивне інтерв’ю програмі "ЖВЛ" та розповіла про свій аб’юзивний шлюб.

Як пише Politeka.net, 73-річна мама мільярдера, засновника компаній Tesla та SpaceX Мей Маск – успішна модель, письменниця та дієтолог. Вона написала світовий бестселер у "Жінка, яка має план" та навіть прилетіла в Україну, щоб презентувати автобіографічну книгу.

Під час візиту до Києва мати Ілона Маска погодилася дати ексклюзивне інтерв’ю журналістці програми "ЖВЛ". Про це повідомили на офіційній сторінці телеканалу "1+1".

В інтерв’ю авторка книги розкрила секрети своєї краси, поділилася, як виховувала трьох дітей та навіть розповіла про свій шлюб із аб’юзером. Так, Мей Маск повідала про свій особистий досвід токсичних стосунків, які описала в книзі "Жінка, яка має план".

"Коли я писала в книзі про своє заміжжя, то навіть мої рідні сказали – чому ти так довго про це мовчала? Ми б тобі допомогли! А я не хотіла, щоб інші люди несли відповідальність за той вибір, який я зробила", - зізналася мати Ілона Маска.

Інтерв’ю з жінкою покажуть 22 листопада о 09:25 на телеканалі "1+1".

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