Анджеліна раніше була більш відкритою

Голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі раніше намагалася показуватися на публіці в дизайнерських нарядах з вирізами і з елегантними прикрасами, але тепер віддає перевагу мінімалізму.

Довгі роки артистка експериментувала з образами, носила різний одяг, фарбувала волосся, приміряла різні і зухвалі образи. Однак після того, як їй довелося зробити операцію на бюсті, Джолі почала носити більш закриті наряди.

Через деякий час конфлікти в сім'ї і розлучення з Бредом Піттом змусили Джолі взагалі ховатися від суспільства якийсь час і не давати коментарів. Шанувальники люблять згадувати про Джолі з минулого, адже тоді вона блищала перед усіма.

Якщо зараз артистка вічно носить чорне, то раніше вільно гуляла в білому:

"Крижана королева; чудово і цікаво; ти мила королева, можеш серце змусити битися; тепер на темній стороні; бездоганна Малятко; не всім піде, але їй добре🔥; приголомшлива Анджеліна Джолі; ми повинні знати, як Ваші справи; цей виріз не для кожного, але їй йде» - пишуть в мережі.

Раніше Джолі відвідала важливий вечір свого друга і привітала його з прем'єрою фільму.

"Я був рада виступити вчора ввечері на прем'єрі в Лос-Анджелесі на показі нового фільму мого друга. У сучасній культурі мистецтво є синонімом грошей. Фільм нагадає вам про іншу сторону мистецтва. Мистецтво, що належить народу. Мистецтво, що виникає з вулиці.

Сьогодні так багато енергії йде на те, щоб тримати нас осторонь, розлучати і підозрювати» - висловилася Джолі на своїй сторінці в Instagram.

Нагадавши, дочка Анджеліни Джолі підкорила видом в сарафані з маминого плеча.

Як повідомляла Politeka, Джолі показала, як звести з розуму одним поглядом.

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