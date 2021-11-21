Відома українська співачка Злата Огневич, яка стала героїнею "Холостячки", висловилася про свою сміливість і впевненість у собі обговорювати різні важливі теми з протилежною статтю.

Традиційно після кожного ефіру» Холостячки " Злата не тільки виганяє одного з учасників, але ще і робить особистий розбір польотів у себе в Instagram. Вона коментує незручні моменти, розмірковує про те, чому все було так і розповідає про те, що її порадувало.

Цього разу Огневич підняла тему впевненості в собі: «теми, які раніше було некомфортно обговорювати з протилежною статтю, тепер абсолютно мене не бентежать. Я покійно веду дискусії на особисті теми, сімейного стану, характеру, звичок тощо.

Зараз мені набагато простіше будувати комунікацію з людьми, завдяки впевненості, яку я придбала. Раніше було інакше: зйомки, стиль, умови роботи, я пручалася, але говорила «так». І це в першу чергу про чесність з собою-чого мені хочеться, а чого ні», - висловлює Анна.

Також у зірки з'явилося фото, на якому вона лежала у ванній, прикривши найцікавіше піною.

"Давайте помріємо. Уявімо, що немає умовностей, і ви можете займатися з улюбленим партнером всім, чого душа бажає! Я зараз саме про розваги, а не загальний бізнес, планування, розподіл обов'язків, обговорення поїздки до батьків, виховання дітей і т.д.», - зазначила Злата.

Раніше Politeka писала, що ймовірний обранець Холостячки Огневич "видав" себе в мережі:"не прогав своє щастя".

Нагадаємо, що Огневич зізналася перед фіналом "Холостячки", що закохана: фото все пояснює.

A ще Politeka повідомляла, що Огневич вразила змінами в зовнішності: як виглядала" Холостячка " 8 років тому і що було не так.