Відома співачка Настя Каменських заінтригувала заявою, показавши себе в пристрасному образі, знімки з'явилися на сторінці артистки в Instagram.
Як повідомляє Politeka.net, фотографії викликали бурхливу реакцію в мережі. Як відомо, Каменських прославилася своєю участю в дуеті "Потап і Настя", де співала разом зі своїм нинішнім чоловіком Олексієм Потапенко, а зараз вона будує сольну кар'єру, як NK.
"Як же насичено вчора пройшли зйомки вечора прем'єр з @kosadcha🔥 А це означає, що незабаром ви побачите відразу дві live прем'єри! В одній з них я запрошу вас на віртуальний сеанс у фантастичний світ жіночої підсвідомості. Номер вийшов дуже барвистим і яскравим. А другий-дуже ліричний, камерний і чуттєвий. Про любов і пристрасть, яка може спалити дотла», - написала артистка.
Фолоовери Каменських не залишили її без компліментів.
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"Шикарна», «така красива», "така красуня", - пишуть в коментарях.
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