Починаюча артистка з України Христина Соловій, яка була однією з конкурсанток талант-шоу " Голосу країни "і стала підопічною фронтмена гурту" Океан Ельзи " Святослава Вакарчука, показала розкішний образ, поділившись в Instagram.

Як пише Politeka.net, виконавиця Христина Соловій є відомою вітчизняною артисткою, яка нещодавно випустила міні-альбом. Зірка заявила про себе, прийшовши на" Голос країни", де в команді Вакарчука дійшла до півфіналу. Після цього зірковий соліст групи" Океан Ельзи " став продюсером співачки. Не забуває Соловій і про соцмережі Instagram, де ділиться з шанувальниками всім цікавим зі свого життя.

На новому фото Христина була в червоній сукні з декольте. Зірка стояла на тлі моря, дивлячись в камеру. Образ Соловій доповнила яскравим мейкапом.

"Вільним серце не буде, не буде. Поки ти живеш, поки ти любиш. За минулим сумуєш будеш, але живеш ти, поки любиш. Настрій: Львівський", - була підписана фотографія.

Нагадаємо, українські фанати "накинулися" на зірку "Голос країни" і фаворитку Вакарчука через новий альбом

А ще Politeka писала, що учасниця "Голос країни" і фаворитка Вакарчука розговорилася про життя в столиці

Також Politeka повідомляла, що на учасницю "Голосу країни" і улюбленицю Вакарчука обрушився негатив за нове фото