Співачка Вікторія Смеюха, солістка групи "НеАнгели", дала інтерв'ю, в якому розповіла про ставлення колишньої партнерки слави Камінської до неї.

Як пише Politeka.net, Вікторія Смеюха і Слава Камінська були солістками групи "НеАнгели". Але група розпалася і співачки зайнялися власними кар'єрами, деякий час ще виступаючи разом. А нещодавно прогримів скандал через торт, який принесли Вікторії. На ньому було зображення слави, яке вона розрізала. Камінська різко відреагувала на цю публікацію.

Тепер Вікторія вирішила дати інтерв'ю "Зірковому шляху". У ньому Сміюха розповіла про булінг, який був присутній в групі "НеАнгели".

"Віка тупа, Віка погано рухається. Віка взагалі не вміє говорити. І лежачи на ліжку я побачила людину, яка накинулася на мене з кулаками", - сказала Смеюха.

"Упевнений, своїм шедевральним тембром ця красуня стане однією з найвідоміших співачок. Люблю дуже. Віка-ти прекрасна. Ти унікальна", - написано було під відео.

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