Арсен Мірзоян, чоловік Тоні Матвієнко, показав, як займається спортом прямо на вулицях столиці України - Києва, поділившись фото в Instagram.

Як пише Politeka.net, Мірзоян став успішним вітчизняним артистом. Арсен одружився на Тоні Матвієнко, хоча спочатку легендарна співачка і народна артистка України Ніна Матвієнко, мама Тоні, була проти відносин своєї дочки, так як у Мірзояна було двоє дітей від минулих відносин. Але зараз у артистів немає проблем у відносинах, а Тоня народила від Арсена дочку Ніну. Не забуває зірка і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Мірзоян показав, як добіг до фаст-фуду, щоб поїсти. На другому фото Арсен показав з собою бігборд, який зустрів на вулиці Києва.

Як можна побачити, Мірзоян пробіг 10 км за 55 хвилин і 54 секунди.

"Крос сам себе не пробіжить. Будьте здорові. Всім 36.6", - написав Арсен Мірзоян.

Нагадаємо, чоловік Тоні Матвієнко Мірзоян похвалився формою і спортивними досягненнями

А ще Politeka писала, що Тоня Матвієнко, яка народила в 17 років, розповіла, які вони з Мірзояном батьки

Також Politeka повідомляла, що Тоня Матвієнко зняла за цікавим заняттям свою дочку, яку народила в 17 років



