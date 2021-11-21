Хореограф і учасник шоу "Танці з зірками" Дмитро Дікусар напередодні півфіналу заінтригував глядачів кадрами з суддею проекту Максом Чмерковським.

Як пише Politeka.net, 21 листопада, відбудеться півфінал шоу «Танці з зірками». На паркет вийдуть три найсильніші пари, які будуть боротися за вихід у фінал. Серед них пара Дмитро Дікусар і Ольга Харлан.

Дмитро вже не в перший раз бере участь в шоу і давно прагне отримати заповітний кубок.

У себе в Instagram танцівник показав знімки, зроблені в чорно-білому стилі і похвалився підтримкою від судді проекту Максима Чмерсковського.

"Сьогодні півфінал! Ми підготували по 8 танців для вас! Не буду говорити про втому... Хочу сказати, про мотивацію. Адже ми з Олею Харлан цінуємо кожен смс, на який ви витратилися і не дозволимо собі розчарувати вас!! До зустрічі через 2 години!!! 💫

P. S. судді теж піклуються про нас! Від Макса передали смаколики!» ,- написав Дмитро Дікусар.

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