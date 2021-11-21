Хореограф і учасник шоу "Танці з зірками" Дмитро Дікусар напередодні півфіналу заінтригував глядачів кадрами з суддею проекту Максом Чмерковським.
Як пише Politeka.net, 21 листопада, відбудеться півфінал шоу «Танці з зірками». На паркет вийдуть три найсильніші пари, які будуть боротися за вихід у фінал. Серед них пара Дмитро Дікусар і Ольга Харлан.
Дмитро вже не в перший раз бере участь в шоу і давно прагне отримати заповітний кубок.
У себе в Instagram танцівник показав знімки, зроблені в чорно-білому стилі і похвалився підтримкою від судді проекту Максима Чмерсковського.
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"Сьогодні півфінал! Ми підготували по 8 танців для вас! Не буду говорити про втому... Хочу сказати, про мотивацію. Адже ми з Олею Харлан цінуємо кожен смс, на який ви витратилися і не дозволимо собі розчарувати вас!! До зустрічі через 2 години!!! 💫
P. S. судді теж піклуються про нас! Від Макса передали смаколики!» ,- написав Дмитро Дікусар.
Раніше Politeka писала, що Дмитро Дікусар кардинально змінив долю партнера Євгенії Власової:"Буду завжди вдячний".
Нагадаємо, що Юрія Горбунова викрили в "знущаннях" над Дікусаром: "яке ви маєте право?".
A ще Politeka повідомляла, що Дікусар з партнеркою викликав бурхливу реакцію Булітко з "Дизель шоу": "Сьогодні ми з Ольгою Харлан...".