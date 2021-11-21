Співачка і фотомодель Даша Астаф'єва в черговий раз розбурхала фантазію шанувальників, оприлюднивши привабливі знімки в мережі.

Як пише Politeka.net, зірка опублікувала фото в чорно-білому стилі в Instagram і вкотре довела, що не дарма носить титул фатальної красуні.

На всіх фотографія вона позує для пікантного фотосету на даху будівлі.

На ній одягнений спортивний бюстгальтер чорного кольору і штани, а також жакет, яким вона пікантно грає: то знімає, то одягає.

Відзначимо, що Даша володіє не тільки розкішними формами, які зводять з розуму як чоловіків, так і жінок, але і приваблює ерудицією, живим розумом і щирістю. Нещодавно вона розлучилася

зі своїм нареченим-Артемом Кімом, з яким була у відносинах близько 5 років.

"Серед усіх дівчат спочатку вибирай веселу. Серед веселих-красиву. Серед красивих-розумну. Серед розумних-ніжну. Серед ніжних-терплячу", - написала красуня в мережі.

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