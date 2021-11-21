Дмитро Комаров, який є одним з найпопулярніших українських мандрівників, а також ведучий шоу "Світ навиворіт".

Як пише Politeka.net, Комаров цього сезону подорожує Україною. Цього разу Дмитро вирішив показати, що цікавого знайшов у Рівненській області. Там він подивився одне з найромантичніших місць не тільки України, а й світу - Тунель кохання. Відео своєї подорожі Дмитро показав в Instagram.

"Одне з найромантичніших місць у світі. Тунель кохання біля Рівного у Клевані. Сьогодні о 17-20 на 1+1. Виворіт романтичного місця. Те, що Ви точно не знали і про що навіть не підозрювали. Дивіться сюжет і обов'язково заплануйте поїздку в Тунель Любові. Місце шикарне", - написав Дмитро.

Фанати подивилися ролик більше 112 тисяч разів і написали коментарі:

"Дуже красиве місце", "як же красиво і романтично", " Ура! Знову в подорож з Вами!", "Тепер можна подорожувати з вами не встаючи з дивана:)) удачі вам".

Нагадаємо, Комаров з "Світ навиворіт" після поїздки до індіанців приголомшив подробицями

А ще Politeka писала, що Комаров з "Світ навиворіт" розповів, що йому довелося пережити в Еквадорі

Також Politeka повідомляла, що Комаров з "Світ навиворіт" приголомшив ризикованою витівкою в Запоріжжі



