Актриса Ірина Сопонару, зірка "Жіночого кварталу", показала, який образ вибрала для півфіналу" Танців з зірками", поділившись фото в Instagram.

Як пише Pooliteka.net, Ірина Сопонару стала популярною актрисою і зіркою шоу "Жіночий квартал". Зірка активно веде сторінку в Instagram, де ділиться всім цікавим.

На новому фото Ірина була в білому вбранні. Зірка стояла біля кубка" Танців з зірками", позуючи поруч з MELOVIN. Зірка посміхалася, позуючи під час фото.

"А цей незабутній вечір я провела в прекрасній компанії багатьох талановитих людей. Спасибі велике, відчувала себе білим лебедем", - написала Ірина.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Просто шикарна", "Сопонару, привіт з Малина Житомирська область", "красуня", " коли підписався на вас не думав що побачу тут свого улюбленого, неповторного, епатажного Меловіна. Люблю вас всім серцем".

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