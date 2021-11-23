Модельєр розповів, що актуально в цьому сезоні

Популярний український дизайнер і шоумен Андре Тан зробив добірку осінніх образів і розкрив опис нових моделей, а також розповів, які кольори і забарвлення в тренді.

Популярний дизайнер вже в дитинстві знав, ким стане в майбутньому, почавши шити одяг, передає Politeka.net. Згодом одяг від Андре Тана стали вибирати зірки, і зараз дизайнер вважається одним з найвідоміших в Україні.

У нових сторіс модельєр розповів про нові моделі, і назвав колір, який актуальний в цьому сезоні.

"Життя немає в новому сезоні без кольору "солодкий відпочинок", який вас витягує і робить стрункішою. По-перше, самі посудіть: це жилетка, яка розширює верх, і робить вузьким низ, плюс до всього глибокий V-подібний виріз, плюс це екошкіра з переробленої бананової шкірки, блискавка з боків... Тому можна їсти скільки завгодно, ніхто нічого не помітить", - розповів Андре Тан, показуючи образ на моделі.

Також, за словами модельєра, "гарячий пиріжок" цього сезону - принт "гусяча лапка". Оверсайз пальто зазначеного забарвлення особливо добре виглядає зі светром з великим горлом, і трикотажними розкльошеними штанами.

"Завдяки цьому ви здаєтеся худюсенькою, а найголовніше - зручно, тепленько і комфортно, і модненько нереально", - розповів модельєр.

Нагадаємо, Андре Тан змінився до невпізнання, показавшись з білим волоссям і в строгому костюмі

Як повідомляла Politeka, Андре Тан після розлучення кардинально змінив імідж і напрямок роботи