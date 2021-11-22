63-річна співачка Мадонна здивувала виглядом своїх відданих шанувальників, які тепер вважають її пластиковою лялькою після всіх маніпуляцій із зовнішністю.

Мадонна, як і багато інших зірок, женеться за молодістю, тому не один раз вдавалася до послуг пластичних хірургів, а також часто буває в кабінеті косметолога, передає Politeka.net. Крім того, в Instagram артистка використовує фільтри, які також змінюють її зовнішність.

У новому пості в Instagram зірка розповіла про важливий проект для журналу, який був з нульовим бюджетом, і покликаний зберегти життя мистецтву.

Пост зібрав майже 200 тисяч лайків, користувачі Мережі не тільки писали компліменти роботі зірки, але також відзначали, наскільки сильно змінилася її зовнішність.

Популярні новини зараз

Рідкісне фото Софії Ротару з батьком сколихнуло Мережу, як він виглядав: "Завжди в нашому серці..."

Українці прийшли під Офіс президента, втрутилася поліція: кадри заворушень у Києві

Зупинилося серце актриси Ніни Русланової: фільми з її участю стали легендою

Масштабна ДТП на українській трасі, люди опинилися в реанімації, кадри: "вилетів на зустрічку"

Слідом за Гаркаліним не стало ще одного відомого актора: розкрита причина
Показати ще

"Мадонна, у тебе було найцікавіше обличчя, і тобі вдалося знищити його філерами. Тепер ти виглядаєш, як пластикова лялька. Раніше ти була зразком для наслідування - тепер ти одна з копій...", "Зроблено стільки пластичних операцій. :(", "Що сталося з твоїм обличчям?", "Що сталося з твоїми вухами? 🤔 ", "Боже, чому тобі зробили пластичну операцію?! Ти була такою красивою, п тепер навіть не схожа на себе!! Це виглядає так дивно, але все одно люблю тебе, хоча на тебе так складно дивитися", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, 63-річна Мадонна з пляшкою в руці здивувала поведінкою і зовнішністю в спортзалі

Як повідомляла Politeka, 63-річна Мадонна наплювала на вік, засвітившись у прозорій сукні

Також Politeka писала, що сміливі пози Мадонни в міні-шортах викликали фурор