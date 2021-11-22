63-річна співачка Мадонна здивувала виглядом своїх відданих шанувальників, які тепер вважають її пластиковою лялькою після всіх маніпуляцій із зовнішністю.

Мадонна, як і багато інших зірок, женеться за молодістю, тому не один раз вдавалася до послуг пластичних хірургів, а також часто буває в кабінеті косметолога, передає Politeka.net. Крім того, в Instagram артистка використовує фільтри, які також змінюють її зовнішність.

У новому пості в Instagram зірка розповіла про важливий проект для журналу, який був з нульовим бюджетом, і покликаний зберегти життя мистецтву.

Пост зібрав майже 200 тисяч лайків, користувачі Мережі не тільки писали компліменти роботі зірки, але також відзначали, наскільки сильно змінилася її зовнішність.

"Мадонна, у тебе було найцікавіше обличчя, і тобі вдалося знищити його філерами. Тепер ти виглядаєш, як пластикова лялька. Раніше ти була зразком для наслідування - тепер ти одна з копій...", "Зроблено стільки пластичних операцій. :(", "Що сталося з твоїм обличчям?", "Що сталося з твоїми вухами? 🤔 ", "Боже, чому тобі зробили пластичну операцію?! Ти була такою красивою, п тепер навіть не схожа на себе!! Це виглядає так дивно, але все одно люблю тебе, хоча на тебе так складно дивитися", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, 63-річна Мадонна з пляшкою в руці здивувала поведінкою і зовнішністю в спортзалі

Як повідомляла Politeka, 63-річна Мадонна наплювала на вік, засвітившись у прозорій сукні

Також Politeka писала, що сміливі пози Мадонни в міні-шортах викликали фурор