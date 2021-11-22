Виступ співачки Олі Полякової в шоу "Танці з зірками" надовго запам'ятається глядачам - від вбрання вокалістки до вибору пісні.
Так, 37-річна зірка з'явилася на паркеті популярного шоу разом зі своєю командою танцюристів. Оля заспівала свій новий хіт "Доросла дівчинка", одягнувшись в зелене плаття з розрізом "до вух". Відповідні кадри опубліковані на офіційній сторінці проекту в Instagram, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Користувачі тут же кинулися коментувати побачене. Думка публіки розділилася: деякі прийшли в захват від виступу Полякової, інші ж "обхаяли" і саму пісню, і зовнішній вигляд співачки.
"вона одній мені здається якоюсь нудною? пісні одна від одної тільки текстом відрізняються, аранжування, біти, все однотипне"
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"Оля дуже крута 🔥"
"Прекрасна, яскрава, красива 💋"
"😂це жесть!"
"Ось вам і спів в живу... що це взагалі було?"
"Вперше була змушена послухати текст її пісні! Я в шоці, хто таке слухає? Малолітки - навряд чи, сорокарічні тітки таке 💩 теж не слухають️️"
"А мені здається, що було просто бомба👏 🔥"
Зазначимо, Полякова раніше пояснювала, про що її пісня "Доросла дівчинка". За її словами, це "ода всім дорослим дівчаткам, незалежно від віку".
"Ми в своїй родині зайняті справами, роботою, веденням господарства і забуваємо про "внутрішню дівчинку", яку треба балувати і регулярно вигулювати! Саме про це моя нова пісня", - ділилася Оля.
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