"Яка ж вона..."

На "Танцях з зірками" розкритикували виступ Ольги Харлан і Дмитра Дікусара, спортсменку назвали пародією Лесі Нікітюк.

Ольга Харлан є відомою спортсменкою. Вона прославилася завдяки своїй перемозі на Олімпіаді в Пекіні в 2008-му році, де вона принесла золото для України у фехтуванні. Як передає Politeka.net, дівчина стала учасницею шоу "Танці з зірками", а її партнером по проєкту став Дмитро Дікусар.

У 12-му ефірі шоу "Танці з зірками" Артур Логай вибрав танець для Ольги Харлан і Дмитра Дікусара. Це виявилося румба. Учасники вийшли на сцену і станцювали романтичну румбу.

"Для Ольги Харлан і Дмитра Дікусара танець вибрав Артур Логай, і це – румба!

Які у вас враження від цього танцю?" —, запитали на акаунті "Танців з зірками".

Користувачі мережі залишили безліч негативних коментарів, де критикують виступ Харлан на "Танцях з зірками".

"Ну...Так собі", "Якось вже дуже швидко", "Класно 👏але трохи слабенько як для півфіналу", "Вже набридло одне і теж, коли у Харлан будуть більш рухливі танці? Хіп хоп наприклад..", "Голова та обличчя не працюють зовсім...як ніби вона не рухлива...якось затиснуто, немає пристрасті", "Яка ж вона дерев'яна...", "Румба не її танець! Де стегна? Пародія на Лесю Нікітюк."

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