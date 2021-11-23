Героїня шоу "Холостячка" Злата Огневич через соцмережі звернулася до учасника, якого напередодні вигнала з реаліті-шоу.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Злата Огневич нещодавно вигнала з проекту "Холостячка" учасника Андрія Хветкевича. Після цього чоловік написав у своєму Instagram трепетний пост про свою участь у проекті, виклавши чарівне фото.

"Проект "Холостячка" для мене закінчився. Хоча проектом я його не вважаю з моменту першої зустрічі зі Златою. Це було маленьке життя всередині життя. Чи легко мені було прийняти Мій догляд? Блін, дуже нелегко! Емоційний удар, до якого неможливо бути готовим. Але, знаєте, це була справжня подорож у свою особисту глибину. Такого досвіду я не отримував ніколи раніше", - поділився своїми переживаннями Андрій.

Злата Огневич вирішила не мовчати і звернулася до ексучасника "Холостячки" в коментарях од його постом.

"Андрій, я дуже рада, що проект нас познайомив, спасибі за спілкування і чарівні побачення! За кожне з них", - написала Злата, звертаючись до Андрія, якого сама вигнала з реаліті-шоу.

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