Відома співачка і блогер Анна Трінчер після конфлікту в лікарні показала, як розважається з нареченим.

Як передає Politeka.net, Анна Трінчер є відомою українською актрисою і співачкою. Вона прославилася завдяки своїм ролям в серіалі "Школа" і у фільмі "Скажене весілля". Також, вона проявила себе на вокальному шоу "Голос країни". Зараз співачка займається своїм блогом.

Так, цього разу співачка опублікувала нові сторіз. Анна Трінчер прийшла на обстеження, і дізналася, що їй належить видаляти відразу 4 зуби мудрості. Поки вона сиділа в черзі та дивилася відео зі звуком, один з очікуючих підняв на неї голос і залишив актрису з поганим настроєм.

"Страшно...",- поділилася емоціями актриса.

"В черговий раз дивуюся, наскільки люди злі та неприємні...Займаюся своїми справами, дивлюся сторіс на мінімальній гучності... і тут чоловік, що сидів в іншому кінці, каже: "дівчина, одягніть навушники! Я ж вам тут свої відео на гучності не включаю!"У мене питання: невже складно ввічливо попросити вимкнути звук? Ні ж, потрібно висловитися і зіпсувати настрій всім", - розповіла Анна Трінчер.

Після конфліктної ситуації, співачка вирушила на шопінг зі своїм 24-річним нареченим Олександром Волошиним.

"Нарешті витягла на шопінг для Саші", - з радістю розповіла актриса.

"Це просто...Це просто відвал бошки. Немає слів, так красиво, як же йому йде. Ти у мене такий гарний!",- прокоментувала Анна Трінчер.

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