16-річний переможець вокального шоу "Співають всі" Муаяд Абдельрахім поскаржився на свою проблему через школу.
Як передає Politeka.net, Муяад Абдельрахім є відомим артистом. Він прославився завдяки тому, що в 16 років він став переможцем шоу "Співають всі", показавши вокальний талант.
Так, цього разу співак опублікував нову сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Муаяд Абдельрахім показує свій шкільний зошит по одному з предметів. Він поскаржився на те, що навіть у вихідний день йому задають контрольну з математики.
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"Навіть у неділю задають контрольну з математики. Ось що робити? Що робити?",- задає питання Муаяд Абдельрахім.
Нагадаємо, 16-річний переможець шоу "Співають всі" готує українцям сюрприз і показав кадри зі студії звукозапису. Він зважився записати свою першу сольну пісню.
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