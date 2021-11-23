16-річний переможець вокального шоу "Співають всі" Муаяд Абдельрахім поскаржився на свою проблему через школу.

Як передає Politeka.net, Муяад Абдельрахім є відомим артистом. Він прославився завдяки тому, що в 16 років він став переможцем шоу "Співають всі", показавши вокальний талант.

Так, цього разу співак опублікував нову сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Муаяд Абдельрахім показує свій шкільний зошит по одному з предметів. Він поскаржився на те, що навіть у вихідний день йому задають контрольну з математики.

"Навіть у неділю задають контрольну з математики. Ось що робити? Що робити?",- задає питання Муаяд Абдельрахім.

Нагадаємо, 16-річний переможець шоу "Співають всі" готує українцям сюрприз і показав кадри зі студії звукозапису. Він зважився записати свою першу сольну пісню.

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