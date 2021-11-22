Відома актриса Тетяна Кравченко, яка є зіркою серіалу "Свати", поділилася величезною трагедією.

Як передає Politeka.net, Тетяна Кравченко є відомою російською актрисою. Вона прославилася завдяки виконанню безліч ролей в театрі і також роллю Валентини Петрівни Будько (Валюхи) в серіалі "Свати".

Так, на цей раз актриса опублікувала нове фото. На кадрі - актор Валерій Гарлакін. Як відомо, 20 листопада актор він пішов з життя у віці 67 років. Останні два місяці він провів у лікарні, де лікувався від коронавірусу і його наслідків.

"Вічна пам'ять, Валерій Борисович", - підписала фото

Тетяна Кравченко.

Шанувальники залишили безліч коментарів з жалем про втрату: "Дуже люблю цього актора і його ролі!", "Це прям нещастя! Мій улюблений актор!", "Вічна пам'ять, Шкода до сліз!", "Чудовий актор! Світла пам'ять!", "Плакати полювання улюблений актор", "Вічна пам'ять світлій людині та чудовому акторові!".

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