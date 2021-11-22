Рідкісне фото Софії Ротару з батьком сколихнуло Мережу, як він виглядав: "Завжди в нашому серці..."

У мережі оприлюднили архівне фото легендарної співачки Софії Ротару і її батька Михайла Ротару, якому б сьогодні виповнилося 103 роки.
Як передає Politeka.net, Софія Ротару є легендарною артисткою. Як відомо, у неї є єдиний син-Руслан Євдокименко. Він відомий як музичний продюсер. Також у нього є діти - Соня та Анатолій.
Так, цього разу на фан-акаунті співачки опублікували нове фото. На архівному кадрі Софія Ротару в молодості зі своїм батьком Михайлом Ротару. 22 листопада у нього був День Народження, і зараз би йому виповнилося 103 роки. Однак, у 2004-му році у віці 86 років він помер від важкого захворювання.
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"Сьогодні, 22 Листопада, батькові нашої улюбленої Софії Михайлівни Михайлу Федоровичу Ротару виповнилося б 103 роки.
Завжди В Нашому Серці!❤️
Любимо і Пам'ятаємо!" —, написали на фан-акаунті Софії Ротару.
Шанувальники співачки залишили безліч коментарів під фото: "Світла і вічна пам'ять Михайлу Федоровичу!", "Світла пам'ять", "Світла пам'ять!".
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