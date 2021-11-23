Українська супермодель Наталія Гоцій не так давно здивувала українців новиною про стосунки з лідером групи "Бумбокс" Андрієм Хливнюком, а в новому інтерв'ю розкрила історію їхнього знайомства.

Андрій Хливнюк почав будувати стосунки з супермоделлю, офіційно ще перебуваючи в шлюбі, пише Politeka.net. Однак, за словами зірки, на той момент фронтмен "Бумбоксу" вже рік не жив з дружиною.

У новому інтерв'ю Каті Осадчій у програмі "Світське Життя", Гоцій розповіла, як познайомилася зі співаком.

"Я реально була фанаткою групи "Бумбокс" багато років, і я його не сприймала як рок-зірку, але я сприймала його, як проект. Ми з ним познайомилися завдяки нашим друзям випадково, і... Я не знаю, якась хімія склалася", - поділилася супермодель.

Зазначимо, що Наталія Гоцій розповіла - вони розлучилися з Хливнюком в дружніх відносинах, а нещодавно вона навіть знялася в кліпі "Бумбоксу".

Відносини у пари не склалися через розбіжність графіків - артист гастролює по Україні, а модель часто їздить до Європи. Обидва вирішили дати роману паузу, проте Гоцій загадково помітила, що, можливо, вони знову зійдуться.

Примітно, що супермодель два рази сходилася зі своїм чоловіком, від якого народила двох дітей.

Нагадаємо, лідер «Бумбокс» Хливнюк приголомшив сумною новиною, що сталося

Як повідомляла Politeka, лідер "Бумбокс" Хливнюк з дружиною не з'явилися до суду на власне розлучення

Також Politeka писала, що розлучається лідера "Бумбокс" Хливнюка зняли в метро з красунями