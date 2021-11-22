Спортсмен Андрій Хветкевич, учасник шоу "Холостячка", покинув найромантичніший проект, що стало подивом для українців.

Як пише Politeka.net, Андрій Хветкевич є успішним фрідайвером світового рівня. Зірка став шестиразовим Рекордсменом України в трьох з чотирьох глибинних дисциплінах з фрідайвінга. У новому сезоні шоу" Холостячка " Андрій прийшов завойовувати серце співачки Злати Огневич. Але після 10-го випуску Андрій покинув шоу, так як співачка зізналася, що не може відповісти на почуття спортсмена взаємністю.

На одній з фан-сторінок опублікували фото зірки, де він стояв у піджаку і футболці.

"Згодні з рішенням Злати?", - було поставлено питання.

Фанати відразу почали обговорювати відхід Андрія.

"З самого початку була впевнена, що він переможе", "самий адекватний хлопець. Дуже шкода, що пішов", " ні, не згодна. Залишилися найгірші, взагалі Злата не подобається", " ні не згодна хороший хлопець шкода. ..", "Такий хлопець хороший, нехай йому пощастить в любові", "тепер немає сенсу дивитися", " Біжи, мужик. Може ти якраз той, кому найбільше пощастило".

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