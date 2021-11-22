Актриса і гумористка з "Квартал 95", Олена Кравець, показала, як готується до Нового року, з'явившись в наряді з сяючими стразами - в цей час її знімали.

Популярна українська гумористка завжди відрізнялася відмінним почуттям стилю, пише Politeka.net.

Зірка вміє підкреслити достоїнства своєї фігури, вибираючи найцікавіші вбрання. Зокрема, на Новий Рік артистка намагається виглядати стильно і, звичайно ж, святково. Для Олени Кравець, як і для багатьох людей, це особливий день і привід загадати бажання.

В одному з інтерв'ю гумористка розповіла, що у них в родині є традиція писати записки з бажаннями, а через рік відкривати їх. Зокрема, двоє молодших дітей були теж загадані, і бажане збулося.

У новому сторіс артистка показала, як готується до Нового року. Олена Кравець взяла участь у відповідній фотозйомці, прикувавши до себе погляди. Олена Кравець позувала в чорному костюмі з сяючими стразами, а в цей час її знімали.

"Трошки... скоро", - написала Олена Кравець, натякаючи на майбутнє свято.

Зазначимо, Олена Кравець минулий Новий Рік відзначила в тихій сімейній обстановці. А завдяки вільному часу вона навіть змогла самостійно прикрасити будинок і ялинку до свят.

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