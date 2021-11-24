У мережі опублікували яскраві кадри зі зйомок нового кліпу Дана Балана, на яких артист позує в компанії спокусливої брюнетки.

Як повідомляє Politeka.net, на фан-сторінці в Instagram, присвяченій молдавському Виконавцю Дану Балану, опублікували яскраві фотографії, на яких його можна побачити в компанії довговолосої спокусливої брюнетки, а також інших акторів.

Виявилося, що знімки були зроблені на зйомках нового кліпу Дана "Любов, як у піснях". А на кадрах Балан позує з дівчиною, яка зіграла в роль коханої співака. Також на фото є ще одна пара - це літні актори, які зіграли роль головних героїв в старості.

Шанувальники тут же почали обговорювати нові фото Дана Балана з дівчиною: "Дуже класний кліп, молодець, талантище", "Красиві", "Супер, удачі вам", "Які ви всі красиві. Спасибі Дан за цей прекрасний світ музики, природи, виконання. Це просто диво, хочеться слухати нескінченно", "Вітаю Вас з новими піснями і кліпами", "Кліп вогонь", "Рада за Дана, за всю команду, за нас – його шанувальників. Привітання всім".

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