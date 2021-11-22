Дочка відомої артистки Ані Лорак 10-річна Соня після манікюру, зробила нову зачіску і показала, як виглядає.

Як передає Politeka.net, Соня Налчаджиоглу є 10-річною дочкою відомої співачки Ані Лорак. Як відомо, артистка деякий час була в шлюбі зі своїм чоловіком Муратом Налчаджіоглу. Однак, нещодавно вони розлучилися і дочка залишилася жити з мамою.

Так, на цей раз дочка Ані Лорак опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах вона показує, як змінила колір волосся. Соня Налчаджіоглу зважилася пофарбувати передні пасма волосся в білий колір.

Також, вона показала, як виглядає її обличчя під фільтрами.

Користувачі Мережі залишили кілька коментарів під відео дочки Лорак: "Да уж", "Ось вже копія то Налчаджиоглу", "Турецький базар", "Красуня".

Нагадаємо, що нещодавно дочка Лорак відправлялася робити манікюр.

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