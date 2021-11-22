Відомий артист і колишній учасник проєкту "Танці з зірками" Melovin (Костянтин Бочаров) Підігрів чутки про роман з партнеркою по шоу Єлизаветою Русиною.
Як передає Politeka.net, Melovin (Костянтин Бочаров) Є відомим українським артистом. Він прославився завдяки своїй перемозі на вокальному шоу "Х-фактор". Також він брав участь на проєкті "Танці з зірками" з Єлизаветою Русиною, проте незадовго до фіналу покинув паркет.
Так, цього разу співак опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Melovin разом зі своєю партнеркою по "Танцях з зірками" Єлизаветою Русиною позує на камеру. Варто відзначити, що вони обидва в шикарних чорних нарядах.
Шанувальники артиста залишили йому безліч коментарів під фото: "Красиві", "Шикарні! Чекаю прем'єри", "Зоряна пара", "Мої любимки", "Кращі", "Як завжди шикарні", "Розкішні", "Як же ти вгадав з партнеркою!", "Найулюбленіша, яскрава і красива пара","
Фантастично красива пара".
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