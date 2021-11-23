На шоу "Маска" заінтригували українців новорічним героєм, користувачі Мережі стали висловлювати свої припущення, хто б це міг бути і не тільки.

Шоу "Маска" із зірковими детективами Олею Поляковою, Настею Каменських, Дзідзьо, Олегом Винником та Андрієм Данилком, продовжує інтригувати глядачів, передає Politeka.net.

Вже було розкрито кілька героїв проекту, зокрема, одними з учасників під масками виявилися Інна Білоконь, Лілія Ребрик та Остап Ступка.

Тепер же в програмі з'явиться нова героїня-гламурна лижниця Миша. Про це стало відомо з офіційного поста в групі шоу.

"Маленька учасниця в яскравому костюмі підкорить серце кожного. Вона володарка найдовших вусів на проекті – вони опускаються аж до підлоги. Миша вийде на сцену на лижах і з палицями, прикрашеними рожевими блискітками. Як думаєте, хто там під маскою?",- йдеться в пості.

"Якщо з лижами, може бути Дорофєєва, тому що це може бути відсиланням до кліпу "Троль" там Надя була на лижах)", " а може, Ірма Вітовська! 🤔 ", "Красуня милашка лапочка😍😍😍😍😍😍😍", "це хтось точно маленький) Дорофєєва, Мішелька (це ж Новорічний, а не сезонний випуск)". - прокоментували користувачі Мережі.

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