Вікторія Смеюха, колишня солістка групи "НеАнгели", яка припинила існування, як і Слава Камінська, розповіла про стосунки між артистами в групі.

Як пише Politeka.net, сварка між Камінською і Сміюхою набирає обертів. Слава образилася на віку через торт з її портретом, який Сміюха розрізала, після чого Віка дала інтерв'ю "Зірковому шляху", де розповіла про булінг в групі. Тепер Сміюха прийшла на програму "Вечеря з Dorotye", де продовжила відвертатися про стосунки в групі, коли співачки були солістками "НеАнгели".



Як виявилося, на віку Слава кидалася з кулаками. А в поїзді у співачок стався кофлікт, коли вони застрягли в заметіль в 2013 році. Смеюха подумала, що це і була перевірка.

"І з кулаками накидалася, і в поїзді ми колись застрягли на шість годин. Тоді був сильний снігопад в Україні і ще машини стояли, пам'ятаєте, серед доріг (2013 рік, - прим. ред.). У нас був тоді концерт"Міс Україна". Ми кудись їхали на поїзді і погодна ситуація нас на міцність вирішила перевірити. А може і не нас, а одну Славу перевірити. Я тоді дуже була розчарована в її поведінці", - почала розповідь Віка.



Також Смеюха зазначила, що Слава захотіла її бутерброд, адже свій артистка вже з'їла, а Віка залишила частину своєї їжі на потім. А коли співачка відмовилася ділитися, то Камінська кинула в неї склянку, але Смеюхе вдалося ухилитися.



"Чому? Тому що у нас тоді Закінчилася їжа, але це смішно зараз згадувати, тоді у нас було два бутерброди, один з яких Слава, а другий, звичайно, мій. Він залишився, я так трохи з'їла, а другу частину залишила. А мені було сказано: "А чому мені не хочеш дати?". Кажу:"Ну це ж мій". Я собі залишила на потім його з'їсти, ну якось розподілила. Знаєте, у кожного своя тактика, як виживати. І тоді ось стакан полетів прямо в поїзді, так... Але я ось так от відмахнулася (ухилилася від склянки, - прим. ред.)", - розповіла Смеюха.

Нагадаємо, співачка Вікторія Смеюха розговорилася про булінг в колективі "НеАнгели", які розпалися.

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