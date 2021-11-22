Ведучий і автор Тревел-програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров розповів про те, як іноді ледь не спізнюється на рейс, здивувавши великою кількістю багажу.

Дмитро Комаров зі своїм оператором Олександром Дмитрієвим побували в різних країнах, і іноді трапляються форс-мажори, через які вони ледь не спізнюються на рейс, повідомляє Politeka.net.

За словами артиста, виною можуть стати пробки або ремонти на дорозі. Тому, коли телеведучий чує прохання людини, що спізнюється пропустити в термінал, він завжди це робить.

Свій пост відомий мандрівник підкріпив фото з великою кількістю валіз. За дві години публікація зібрала понад 30 тисяч лайків і богато коментарів.

"Ого?)))) це стільки нарядів з собою😂 😂 😂", "трохи багажу )))", "водила блаблакар запитує ,Дмитро у Вас багато валіз ,він відповідає: є парочку ))", "переплата за багаж у вас думаю знатна😮 🙌", "а хіба кількість і вага багажу не лімітовані?", "Завжди було цікаво скільки речей і обладнання ви берете з собою в експедицію. Судячи з фото, чимало)", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Діма Комаров розповідає про найпотаємніші місця різних країн.

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