Відомий артист Олександр Пономарьов, який нещодавно випустив нову пісню з Дзідзьо, показав себе в компанії дівчат в розкішних сукнях.

Як передає Politeka.net, Олександр Пономарьов є відомим українським артистом і продюсером. Він був двічі одружений, перший шлюб у нього був з Оленою Мозговою, з якою у них з'явилася дочка Женя. А у 2012-му році він розлучився зі своєю дружиною - Вікторією Мартинюк, з якою у них є син - Саша. З того часу він тримає в секреті своє особисте життя.

Так, цього разу артист опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Олександр Пономарьов в чорному костюмі, який надітий на чорну сорочку, стоїть в компанії молодих музиканток в розкішних сукнях. Як вказує співак, це його колеги, а Дзідзьо пропустив цей момент.

"За лаштунками Палацу "Україна" в компанії прекрасних колег-музикантів 😁

Дзідзьо все пропустив",- розповів Олександр Пономарьов.

Шанувальники залишили кілька коментарів під фото артиста: "Феноменальна альтистка", "Чарівно! Успіхів вам!", "Вогонь".

Нагадаємо, що нещодавно Олександр Пономарьов і Дзідзьо випустили нову пісню "Пазли".

Раніше повідомлялося, Пономарьов і Дзідзьо новим відео зачепили українців, Slavia не стрималася: "Нехай кожен..."

Також, розлучений Дзідзьо засвітився в обіймах своєї головної жінки, Slavia не змовчала: "Це..."

Politeka розповідала, Пономарьов разом з Дзідзьо підготували сюрприз для українців: "Вже видно, що..."