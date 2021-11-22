Відомий артист Олександр Пономарьов, який нещодавно випустив нову пісню з Дзідзьо, показав себе в компанії дівчат в розкішних сукнях.
Як передає Politeka.net, Олександр Пономарьов є відомим українським артистом і продюсером. Він був двічі одружений, перший шлюб у нього був з Оленою Мозговою, з якою у них з'явилася дочка Женя. А у 2012-му році він розлучився зі своєю дружиною - Вікторією Мартинюк, з якою у них є син - Саша. З того часу він тримає в секреті своє особисте життя.
Так, цього разу артист опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Олександр Пономарьов в чорному костюмі, який надітий на чорну сорочку, стоїть в компанії молодих музиканток в розкішних сукнях. Як вказує співак, це його колеги, а Дзідзьо пропустив цей момент.
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Дзідзьо все пропустив",- розповів Олександр Пономарьов.
Шанувальники залишили кілька коментарів під фото артиста: "Феноменальна альтистка", "Чарівно! Успіхів вам!", "Вогонь".
Нагадаємо, що нещодавно Олександр Пономарьов і Дзідзьо випустили нову пісню "Пазли".
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